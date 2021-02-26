Брат Миланы Тюльпановой опроверг информацию о её госпитализации

В Сети стали множиться слухи о том, что бывшая жена Александра Кержакова попала в реанимацию.

Младший брат Миланы Тюльпановой Владислав пояснил на видео в Instagram, что с его сестрой всё в порядке.

"Пришлось экстренно выходить на связь, потому уже звонили из журналов разных. Я нахожусь дома после дня рождения Любы (Любови Успенской). Все нормально, с Миланой тоже. Это всё полный бред", — сказал молодой человек.

Шумиха возникла из-за того, что один из интернет-пользователей оставил в профиле Миланы комментарий, в котором уверял, что Тюльпанову увезли в больницу. Он сообщал, что девушку без сознания обнаружил её младший брат.

Милана Тюльпанова ранее состояла в браке с футболистом Александром Кержаковым. У супругов родился сын Артемий.

В 2018 году Милана заявила о расставании с мужем.