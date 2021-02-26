В Сети стали множиться слухи о том, что бывшая жена Александра Кержакова попала в реанимацию.
Младший брат Миланы Тюльпановой Владислав пояснил на видео в Instagram, что с его сестрой всё в порядке.
"Пришлось экстренно выходить на связь, потому уже звонили из журналов разных. Я нахожусь дома после дня рождения Любы (Любови Успенской). Все нормально, с Миланой тоже. Это всё полный бред", — сказал молодой человек.
Шумиха возникла из-за того, что один из интернет-пользователей оставил в профиле Миланы комментарий, в котором уверял, что Тюльпанову увезли в больницу. Он сообщал, что девушку без сознания обнаружил её младший брат.
Милана Тюльпанова ранее состояла в браке с футболистом Александром Кержаковым. У супругов родился сын Артемий.
В 2018 году Милана заявила о расставании с мужем.
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