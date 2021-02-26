Борющийся с раком Валентин Юдашкин испугал своей чрезмерной худобой

Супруга кутюрье Марина Юдашкина опубликовала совместный снимок с мужем в Instagram.

Валентин Юдашкин с 2016 года пытается одолеть рак пищевода. Модельер проявляет феноменальную стойкость в борьбе с болезнью. Валентину удалили одну почку и часть легкого, так как эти органы были поражены метастазами.

Профессионалу в области моды удалось преодолеть острый период болезни, после которого наступила ремиссия.

Супружеская чета посетила ресторан, чтобы просмотреть фильм "Дом Пьера Кардена", который презентовал наследник Кардена Родриго Базиликати.

"В 1991 году Пьер Карден предоставил свой дом в Париже для показа коллекции Валентина Юдашкина. Тогда для нас это было очень важно, за что мы ему очень благодарны", — написала супруга кутюрье в своём микроблоге.

Подписчики Марины Юдашкиной обратили внимание на то, что модельер сильно похудел.

Тактичные фанаты промолчали о своих тревогах по поводу состояния здоровья Валентина и засыпали супругов добрыми пожеланиями.

"Милашки. Обожаю Юдашкиных. Счастья вам и здоровья", — подписали фото фолловеры.