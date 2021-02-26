Знакомый Бородиной напомнил ей, что её избранник тоже примерял платья

Экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов поиронизировал над тем, что Ксения Бородина укорила молодого тиктокера за шалость с платьем.

Популярный блогер Даня Милохин недавно эпатировал публику тем, что облачился в наряд баварской горничной и разыграл сценку с предложением руки и сердца.

Шутку оценили не все. Ксения Бородина посвятила свой пост в Instagram морально-нравственной проблематике. Она укорила Милохина в том, что он своим поведением стирает нормы допустимого в сознании подрастающего поколения.

На этот пост откликнулся бывший участник телестройки Роман Тертишный, известный под именем Май Абрикосов.

Парень проживает в одном из сельских поселений воронежской области и периодически "троллит" своих коллег по телепроекту.

"Возможно, тема мужественности больная для Ксении и послужила причиной острой реакции на переодевания тиктокера в платье. Кстати, экс-возлюбленный Бородиной Михаил Терёхин тоже примерял на себя женский образ, а нынешний муж, Курбан Омаров, увлекается фотошопом, меняя свою внешность "к лучшему", — написал Роман в своём микроблоге.