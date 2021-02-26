Певица объяснила, что ей жалко исполнителя, который дарил зрителям радость.
Алёна Апина стала гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". В интервью она затронула тему болезни Бориса Моисеева.
"Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал. Но это всегда было весело, задорно, эпатажно. И это было ни на что не похоже. Жалко, что он болен сейчас. Надо пожелать ему здоровья", — сказала Апина.
Звезда 90-х призналась, что редко видится с Моисеевым, который перенёс инсульт.
"Чтобы с ним поговорить, надо быть долго рядом. Он тяжело разговаривает. Сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий", — объяснила Алёна Апина.
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