Брухунова объяснила, что думает о своём сходстве со Степаненко

Супруга Евгения Петросяна решила высказать своё мнение по поводу раздражающих её предположений.

Поход на премьеру спектакля "Женитьба" закончился для Татьяны Брухуновой неприятным инцидентом. Её вывел из себя вопрос журналиста, в котором он попросил жену юмориста высказаться по поводу её внешнего сходства с экс-супругой Петросяна Еленой Степаненко.

То, что Татьяна очень напоминает Степаненко, отмечали многие. Сама же Брухунова считает, что подобные высказывания не имеют ничего общего с действительностью.

"Один молодой человек спросил, как я отношусь к тому, что меня сравнивают с молодой Еленой Степаненко? А что я должна ответить? Сравнивать меня с ней могут только люди с очень плохим зрением. Я совершенно не вижу никакого сходства — у нас абсолютно разный типаж. Почему никто не спросит Елену Григорьевну о её сходстве с предыдущими женами Петросяна? Почему-то все задают вопросы о ней, а были ведь ещё три другие жены", — объяснила Брухунова в Instagram.

Супруга Петросяна объяснила, что старалась сохранять спокойствие, однако вопрос журналиста показался ей хамским.

"Два с половиной года публичной травли, конечно, закалили меня. Научили не разговаривать, молчать, делать вид, что меня здесь нет. Но к такому поведению привыкнуть невозможно. Это факт. И то, что на меня это влияет негативно, тоже факт", — поделилась Татьяна.