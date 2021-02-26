Супруга Евгения Петросяна решила высказать своё мнение по поводу раздражающих её предположений.
Поход на премьеру спектакля "Женитьба" закончился для Татьяны Брухуновой неприятным инцидентом. Её вывел из себя вопрос журналиста, в котором он попросил жену юмориста высказаться по поводу её внешнего сходства с экс-супругой Петросяна Еленой Степаненко.
То, что Татьяна очень напоминает Степаненко, отмечали многие. Сама же Брухунова считает, что подобные высказывания не имеют ничего общего с действительностью.
"Один молодой человек спросил, как я отношусь к тому, что меня сравнивают с молодой Еленой Степаненко? А что я должна ответить? Сравнивать меня с ней могут только люди с очень плохим зрением. Я совершенно не вижу никакого сходства — у нас абсолютно разный типаж. Почему никто не спросит Елену Григорьевну о её сходстве с предыдущими женами Петросяна? Почему-то все задают вопросы о ней, а были ведь ещё три другие жены", — объяснила Брухунова в Instagram.
Супруга Петросяна объяснила, что старалась сохранять спокойствие, однако вопрос журналиста показался ей хамским.
"Два с половиной года публичной травли, конечно, закалили меня. Научили не разговаривать, молчать, делать вид, что меня здесь нет. Но к такому поведению привыкнуть невозможно. Это факт. И то, что на меня это влияет негативно, тоже факт", — поделилась Татьяна.
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