Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном

Племянник Бориса Буряце рассказал о совместных делах Дрожжиной с его знаменитым дядей.

Дочь генсека Леонида Брежнева Галина сделала его из цыганского артиста театра "Ромэн" Бориса Буряце солиста Большого театра.

Мужчина же отличался криминальными наклонностями и был судим за спекуляции. В его доме в чугунных батареях при обыске нашли россыпь бриллиантов.

Племянник Буряце уверяет, что его дядя тяготился связью с дочерью генсека и женился на Наталье Дрожжиной.

Парочка якобы проворачивала свои дела еще на закате СССР.

Как сообщает Пятый канал, Дрожжину связывали с Буряце не только брачные узы, но и особая предприимчивость.

Племянник артиста объяснил, что его дядя руководил Дрожжиной, сидя в колонии. Якобы они вместе придумали обманывать пожилых пенсионеров и привлекли к делу Цивина.

"Она ему сказала: "У меня есть женский и мужской контингент, на ладан дышит"", — цитирует слова мужчины Пятый канал.

"Барон", по словам родственника Буряце, посоветовал найти хорошего юриста, чтобы оформлять все эти сделки по закону. Так к делу был привлечён Цивин.

"Получается, она его не знала. Или знала, но встречалась не с ним. Он однозначно в деле был", — объяснил племянник афериста, имея в виду Михаила Цивина.