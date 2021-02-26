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Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Племянник Бориса Буряце рассказал о совместных делах Дрожжиной с его знаменитым дядей.

Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном

Дочь генсека Леонида Брежнева Галина сделала его из цыганского артиста театра "Ромэн" Бориса Буряце солиста Большого театра.

Мужчина же отличался криминальными наклонностями и был судим за спекуляции. В его доме в чугунных батареях при обыске нашли россыпь бриллиантов.

Племянник Буряце уверяет, что его дядя тяготился связью с дочерью генсека и женился на Наталье Дрожжиной.

Парочка якобы проворачивала свои дела еще на закате СССР.

Как сообщает Пятый канал, Дрожжину связывали с Буряце не только брачные узы, но и особая предприимчивость.

Племянник артиста объяснил, что его дядя руководил Дрожжиной, сидя в колонии. Якобы они вместе придумали обманывать пожилых пенсионеров и привлекли к делу Цивина.

"Она ему сказала: "У меня есть женский и мужской контингент, на ладан дышит"", — цитирует слова мужчины Пятый канал.

"Барон", по словам родственника Буряце, посоветовал найти хорошего юриста, чтобы оформлять все эти сделки по закону. Так к делу был привлечён Цивин.

"Получается, она его не знала. Или знала, но встречалась не с ним. Он однозначно в деле был", — объяснил племянник афериста, имея в виду Михаила Цивина. 

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Автор: Елена Былкина
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