Племянник Бориса Буряце рассказал о совместных делах Дрожжиной с его знаменитым дядей.
Дочь генсека Леонида Брежнева Галина сделала его из цыганского артиста театра "Ромэн" Бориса Буряце солиста Большого театра.
Мужчина же отличался криминальными наклонностями и был судим за спекуляции. В его доме в чугунных батареях при обыске нашли россыпь бриллиантов.
Племянник Буряце уверяет, что его дядя тяготился связью с дочерью генсека и женился на Наталье Дрожжиной.
Парочка якобы проворачивала свои дела еще на закате СССР.
Как сообщает Пятый канал, Дрожжину связывали с Буряце не только брачные узы, но и особая предприимчивость.
Племянник артиста объяснил, что его дядя руководил Дрожжиной, сидя в колонии. Якобы они вместе придумали обманывать пожилых пенсионеров и привлекли к делу Цивина.
"Она ему сказала: "У меня есть женский и мужской контингент, на ладан дышит"", — цитирует слова мужчины Пятый канал.
"Барон", по словам родственника Буряце, посоветовал найти хорошего юриста, чтобы оформлять все эти сделки по закону. Так к делу был привлечён Цивин.
"Получается, она его не знала. Или знала, но встречалась не с ним. Он однозначно в деле был", — объяснил племянник афериста, имея в виду Михаила Цивина.
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