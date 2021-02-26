Шеф-повар Ивлев объяснил, почему бросил жену с двумя детьми

Шеф-повар и телеведущий женился на журналистке Валерии Куденковой.

Семейный конфликт Константина Ивлева привлёк внимание публики. Супруга телевизионного повара объявила о расставании со знаменитым мужем.

Всего через несколько месяцев после развода ведущий снова связал себя узами брака с представительницей СМИ Валерией Куденковой.

Некоторые предположили, что избранница повара ждёт ребёнка, однако обстоятельств, подстёгивающий звезду ТВ к браку, обнаружено не было.

Ивлев объяснил, что развод был неизбежен, а юная возлюбленная просто спасла его с "тонущего корабля".

"Люди разные. Люди проверяются как друзья в сложных ситуациях. К большому сожалению, моя жена некоторые ситуации не выдержала. И финансовые, в том числе. Были моменты, которые… как заноза остаются и начинают капать, капать, и у тебя всё это растёт. Где-то есть возможность высказаться и опустошить это, а где-то нет. В конечном итоге это пришло к тому, что мы поняли: нет, всё, хватит", — рассказал шеф-повар в YouTube-шоу "Алена, блин!".