Арзамасова рассказала об особенностях отношений с Авербухом

"Папина дочка" объяснила, что её брак с фигуристом был обдуманным и взвешенным.

Елизавета Арзамасова уверила, что её отношения Ильей Авербухом развивались "без резких движений".

Со стороны казалось, что роман звёздной пары начался стремительно, однако это впечатление, по словам актрисы, было обманчиво. Публика долгое время находилась в неведении, так как парочка скрывала свою любовь от общественности.

"Мы очень плавно, "без резких движений", обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу", — рассказала Лиза изданию HELLO!.

Актриса поведала, что предложение от своего возлюбленно она получила шестого декабря. Через две недели они уже были в ЗАГСе.

"Наверное, когда люди очень поглощены личным счастьем, принимают важные решения для двоих, даже самые глобальные события отходят на второй план, становятся фоном", — объяснила она.

Лиза склонна воспринимать знакомство с Авербухом как судьбоносную встречу.

"Мне вообще кажется, что я его знала всегда", — призналась Арзамасова.