Прилепин обвинил голосующих за памятник Невскому в махинациях

Лидеры общественного мнения призывают голосовать за одну из двух кандидатур.

В социальных сетях публичные личности развернули активную агитацию.

Владимир Познер призвал подписчиков в Instagram отдать свой голос за Александра Невского.

"Я голосую за установление на Лубянской площади памятника Александру Невскому, героическому государственному деятелю России, спасшего страну от завоевания Тевтонским орденом. И призываю всех, любящих Россию, последовать моему примеру", — написал в микроблоге Познер.

Захар Прилепин возмутился по поводу того, что сторонники Невского прибегают к нечестным способам голосования

"Активный гражданин" в 10 утра открыл голосование за памятник Дзержинскому/Невскому и сразу "загрузил" две тысячи голосов за Невского. Чтоб у Невского было немедленное большинство. Мы это без труда отследили. Вы там американские выборы за Байдана проводите? Или выборы-96 за Ельцина? Поразительное бесстыдство. Вся независимая социология показывает плюс-минус 65 на 35 за Дзержинского. Вот как это назвать?" — возмутился писатель в своём Instagram-аккаунте.

Ранее политтехнолог Глеб Павловский в интервью Ирине Шихман объяснил, что с удивлением наблюдал, как в 1991 году народ, собирающийся штурмовать здания ЦК КПСС, отвлекли тем, что демонстративно снесли памятник "железному Феликсу".