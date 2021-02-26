Ксения Собчак похвасталась, что скинула пять килограммов

Журналистка сняла видео, на котором красуется на камеру и пьёт воду из бутылки.

Ксения Собчак предстала перед подписчиками заметно похудевшей.

Отличающаяся стройностью ведущая постаралась привести свою фигуру в идеальное состояние.

В сторис Instagram Ксения Анатольевна показала съёмочную площадку и зал без зрителей. Кресла были обтянуты красно-белой ограничительной лентой.

"Выгляжу, мне кажется, я неплохо, и минус пять килограмм мне к лицу", — сказала Собчак на камеру.

Возможно, привести себя в форму Ксению Собчак заставили упрёки диванных критиков, которые сумели разглядеть в фигуре стройной журналистки лишние килограммы.

Оценить фигуру Собчак зрители смогли в передаче "Осторожно, новости!". В последнем выпуске Ксения станцевала в открытом комбинезоне со стразами.