Журналистка сняла видео, на котором красуется на камеру и пьёт воду из бутылки.
Ксения Собчак предстала перед подписчиками заметно похудевшей.
Отличающаяся стройностью ведущая постаралась привести свою фигуру в идеальное состояние.
В сторис Instagram Ксения Анатольевна показала съёмочную площадку и зал без зрителей. Кресла были обтянуты красно-белой ограничительной лентой.
"Выгляжу, мне кажется, я неплохо, и минус пять килограмм мне к лицу", — сказала Собчак на камеру.
Возможно, привести себя в форму Ксению Собчак заставили упрёки диванных критиков, которые сумели разглядеть в фигуре стройной журналистки лишние килограммы.
Оценить фигуру Собчак зрители смогли в передаче "Осторожно, новости!". В последнем выпуске Ксения станцевала в открытом комбинезоне со стразами.
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