Бывший бойфренд Ольги Бузовой оказался на больничной койке.
Давид Манукян напугал поклонников снимком из больницы. На фото он предстал с перебинтованной головой.
Дава уверил подписчиков о том, что им незачем беспокоиться, так как операция была плановой.
Издание "СтарХит" сообщает, что шоумену сделали пластическую операцию. Манукяну якобы удалили жир в нескольких частях тела.
Об этом журналу "СтарХит" сообщил их собственный источник, а именно одна из пациенток клиники.
Источник уверяет, что Даве провели липосакцию живота, спины и подбородка, а также лифтинг нижней части живота.
"Сейчас Дава лежит во второй̆ палате на первом этаже. Вчера его навещала мама, друзья и какая-то девушка", — пишет издание "СтарХит", ссылаясь на источник.
Манукян ранее объяснил, что не жалуется на своё здоровье, а просто отвечает на вопросы о том, куда он пропал.
"Скоро встану на ноги, и будет много контента. Всех люблю", — объяснил Дава в Instagram.
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