Стало известно, почему Манукян попал на операционный стол

Бывший бойфренд Ольги Бузовой оказался на больничной койке.

Давид Манукян напугал поклонников снимком из больницы. На фото он предстал с перебинтованной головой.

Дава уверил подписчиков о том, что им незачем беспокоиться, так как операция была плановой.

Издание "СтарХит" сообщает, что шоумену сделали пластическую операцию. Манукяну якобы удалили жир в нескольких частях тела.

Об этом журналу "СтарХит" сообщил их собственный источник, а именно одна из пациенток клиники.

Источник уверяет, что Даве провели липосакцию живота, спины и подбородка, а также лифтинг нижней части живота.

"Сейчас Дава лежит во второй̆ палате на первом этаже. Вчера его навещала мама, друзья и какая-то девушка", — пишет издание "СтарХит", ссылаясь на источник.

Манукян ранее объяснил, что не жалуется на своё здоровье, а просто отвечает на вопросы о том, куда он пропал.

"Скоро встану на ноги, и будет много контента. Всех люблю", — объяснил Дава в Instagram.