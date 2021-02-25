Свиридова поспорила с Собчак по поводу отчаянных женщин в бикини

Исполнительница хита "Розовый фламинго" не согласна с утверждением журналистки по поводу откровенных снимков женщин в возрасте.

Ксения Собчак ранее объясняла, что чем смелее фотографии у взрослых женщин, тем больше степень их отчаяния.

Подобное заявление не понравилось 58-летней Алёне Свиридовой.

Певица не стесняется публиковать снимки в купальнике в Instagram.

"Я выкладываю себя в купальнике, да. И, пожалуй, в 18 лет выглядела лучше — что, кстати, не факт. Но делаю это не для кого бы то ни было, а потому что нахожусь на море… И если я все лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нем. Нет задачи поразить. Нет никакой психологической глубины или отчаяния. Просто надо не бояться брать ответственность за свои мысли и действия. Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике", — объяснила исполнительница в интервью Teleprogramma. pro.

Алёна Свиридова уверена, что Ксения Собчак тоже будет показывать свою фигуру, несмотря на годы.