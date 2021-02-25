Давид Манукян рассказал о своём состоянии после операции

У бывшего возлюбленного Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем.

Давид Манукян периодически публикует снимки из медучреждений. Блогер ранее жаловался на проблемы с рукой.

Последнее видео в сторис Instagram особенно напугало подписчиков. Дава предстал с перебинтованной головой и рассказал, что перенёс хирургическую операцию.

Что именно с ним приключилось, шоумен не объяснил.

"Жалеть меня не нужно, всё хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь", — отметил Давид в новом обращении к подписчикам.

Бывший парень Ольги Бузовой отметил, что его нахождение в больнице хорошо показало, кто из его знакомых чего стоит.

"В сложных ситуациях ты понимаешь, кто есть кто. Кто-то кидает громкие слова, а кто-то молча приезжает", — сообщил Манукян в сторис.