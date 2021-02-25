У бывшего возлюбленного Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем.
Давид Манукян периодически публикует снимки из медучреждений. Блогер ранее жаловался на проблемы с рукой.
Последнее видео в сторис Instagram особенно напугало подписчиков. Дава предстал с перебинтованной головой и рассказал, что перенёс хирургическую операцию.
Что именно с ним приключилось, шоумен не объяснил.
"Жалеть меня не нужно, всё хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь", — отметил Давид в новом обращении к подписчикам.
Бывший парень Ольги Бузовой отметил, что его нахождение в больнице хорошо показало, кто из его знакомых чего стоит.
"В сложных ситуациях ты понимаешь, кто есть кто. Кто-то кидает громкие слова, а кто-то молча приезжает", — сообщил Манукян в сторис.
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