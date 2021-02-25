Екатерина Стриженова впечатлила подписчиков прекрасной формой

Телеведущая поражает поклонников неувядаемой красотой.

Екатерина Стриженова разместила короткое видео. На кадрах она бодро шагает по съёмочной площадке Первого канала в красном платье.

"С утра пораньше используем все способы проснуться и согреться", — написала Екатерина под видео.

Фолловеры отметили, что возраст не властен над Екатериной Стриженовой.

Подписчики уверены, что звезда ТВ скрывает некий секрет, позволяющий ей сохранять молодость.

"Когда Вы спите? Столько лет вы встаёте раньше рассвета, чтобы быть на работе и всегда такая свеженькая, красивая, сама как Заря!" — написали интернет-пользователи под видео.