Сербский актёр почёл за честь стать гражданином России.
Актёр театра и кино сербского происхождения Милош Бикович посвятил пост в Instagram тому, что стал членом российского общества.
Указ о присвоении гражданства 33-летнему актёру подписал президент России Владимир Путин.
"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: "Россия — моя Родина!" — написал Бикович в своём микроблоге.
Поклонники артиста разделили с кумиром его радость.
"Достоин, как никто другой. Поздравляю! Теперь официально наш!";
"Россия вас любит, Милош", — комментировали новости подписчики.
Милош Бикович стал известен российскому зрителю после выхода на экраны картины Никиты Михалкова "Солнечный удар".
Бикович знаком россиянам по сериалам "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи" и "Магомаев", а также фильмам "Холоп", "Лёд" и "Балканский рубеж".
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