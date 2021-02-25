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Милош Бикович счастлив, что получил гражданство РФ

Шоу-бизнес

Сербский актёр почёл за честь стать гражданином России.

Милош Бикович счастлив, что получил гражданство РФ

Актёр театра и кино сербского происхождения Милош Бикович посвятил пост в Instagram тому, что стал членом российского общества.

Указ о присвоении гражданства 33-летнему актёру подписал президент России Владимир Путин.

"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: "Россия — моя Родина!" — написал Бикович в своём микроблоге.

Поклонники артиста разделили с кумиром его радость.

"Достоин, как никто другой. Поздравляю! Теперь официально наш!";

"Россия вас любит, Милош", — комментировали новости подписчики.

Милош Бикович стал известен российскому зрителю после выхода на экраны картины Никиты Михалкова "Солнечный удар".

Бикович знаком россиянам по сериалам "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи" и "Магомаев", а также фильмам "Холоп", "Лёд" и "Балканский рубеж".


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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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