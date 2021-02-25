Катерина Шпица опубликовала видео со свадебной вечеринки

Звезда фильмов "Метро" и "Экипаж" сочеталась узами брака с бизнесменом Русланом Пановым.

Катерина Шпица разместила в своём Instagram-аккаунте видео с зажигательного свадебного торжества.

24 февраля актриса вышла замуж за генерального директора фитнес-клуба X-Fit "Столешников" Руслана Панова.

В ЗАГС жених и невеста прикатили на диско-караоке-такси. Гости праздника пели хиты 90-х.

Радость Екатерины разделил её восьмилетний сын Герман.

"Сын благословил", — подписала видео актриса.

Праздник из дворца бракосочетания переместился в небольшой ресторан.

Первый "брачный танец", по признанию новоиспечённых супругов, был абсолютной импровизацией.

Свадебный торт был украшен свечой-фейерверком.

Предложение руки и сердца Екатерина Шпица получила ещё два года назад, однако свадьба переносилась из-за пандемии коронавируса.