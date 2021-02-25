Звезда фильмов "Метро" и "Экипаж" сочеталась узами брака с бизнесменом Русланом Пановым.
Катерина Шпица разместила в своём Instagram-аккаунте видео с зажигательного свадебного торжества.
24 февраля актриса вышла замуж за генерального директора фитнес-клуба X-Fit "Столешников" Руслана Панова.
В ЗАГС жених и невеста прикатили на диско-караоке-такси. Гости праздника пели хиты 90-х.
Радость Екатерины разделил её восьмилетний сын Герман.
"Сын благословил", — подписала видео актриса.
Праздник из дворца бракосочетания переместился в небольшой ресторан.
Первый "брачный танец", по признанию новоиспечённых супругов, был абсолютной импровизацией.
Свадебный торт был украшен свечой-фейерверком.
Предложение руки и сердца Екатерина Шпица получила ещё два года назад, однако свадьба переносилась из-за пандемии коронавируса.
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