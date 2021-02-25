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Автор книги про идеальный и счастливый брак разводится со вторым мужем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Писательница назвала супруга предателем и подробно объяснила, почему не может с ним больше жить.

Автор книги про идеальный и счастливый брак разводится со вторым мужем

Олеся Малинская рассказала своим подписчикам в Instagram причины развода с мужем, отцом своей дочери, Александром Заранкиным.

Автор книги "Как жить долго и счастливо. Твоя идеальная семья" расстаётся с мужем после трёх лет брака. Точку в отношениях Олеся решила поставить после того, как узнала горькую правду о своём избраннике.

"Милые, нашей семье КОНЕЦ… Я была идеальной, безумно любящей женой весь наш путь и предпринимала всё возможное и невозможное для сохранения отношений. И в радости, и в горе, и даже в самых критических ситуациях я делала всё по максимуму и вытягивала семью во всём… Его всё устраивало. Так и говорил. А ещё, что сильно любит. Ещё бы! Какой мужчина откажется присесть на шею красивой, умной, самодостаточной женщины. Быть идеальной женой или идеальной жертвой - я выбираю первое!" — написала Малинская в своём микроблоге.

Женщина отметила, что мечта о крепкой идеальной семье "затуманила ей разум".

Малинская обвинила супруга в изменах и рассказала о его желании "устраивать кастинги тёлок и продолжать гулять налево".

Олеся не теряет надежду на то, что ей всё-таки удастся в будущем обрести любящего спутника жизни.

 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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