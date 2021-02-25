Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.
Маргарита Суханкина объяснила, что воспитание приемных детей — серьёзное испытание.
Семь лет назад исполнительница усыновила четырехлетнего Сергея и удочерила трехлетнюю Валерию.
Сейчас ребята подходят к подростковому возрасту, который переживают непросто.
У Валерии наблюдаются проблемы с учёбой, а Сергей связался с трудными подростками. Мальчик ругается матом и частенько огорчает приёмную маму свои поведением.
Основываясь на собственном опыте, Суханкина советует всем хорошо подумать, прежде чем взять под опеку приёмных детей.
"Это билет в один конец. Все люди, которые хотят усыновить ребенка, должны это понимать. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характером, болезнями и всеми сложностями", — цитирует певицу портал NEWS. ru.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.