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Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Маргарита Суханкина объяснила, что воспитание приемных детей — серьёзное испытание.

Семь лет назад исполнительница усыновила четырехлетнего Сергея и удочерила трехлетнюю Валерию.

Сейчас ребята подходят к подростковому возрасту, который переживают непросто.

У Валерии наблюдаются проблемы с учёбой, а Сергей связался с трудными подростками. Мальчик ругается матом и частенько огорчает приёмную маму свои поведением.

Основываясь на собственном опыте, Суханкина советует всем хорошо подумать, прежде чем взять под опеку приёмных детей.

"Это билет в один конец. Все люди, которые хотят усыновить ребенка, должны это понимать. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характером, болезнями и всеми сложностями", — цитирует певицу портал NEWS. ru.

 

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Автор: Елена Былкина
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