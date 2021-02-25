Вдова актёра Дмитрия Писаренко рассказала о последнем сообщении от мужа

Бездыханное тело артиста было обнаружено в его квартире на Тверской улице в центре столицы.

Супруга актёра Дмитрия Писаренко Лариса Бережная получила от мужа голосовое сообщение, которое он отправил ей за несколько дней до смерти. В сообщении артист спел для неё.

"Я его попросила, и он записал. Он великолепно пел и был очень музыкален", — рассказала вдова.

Лариса Бережная также рассказала, что некоторым планам мужа не суждено было исполниться.

По словам супруги покойного артиста, Писаренко мечтал создать моноспектакль.

Кроме того, артист стремился уехать из Москвы, чтобы жить рядом с супругой вдали от городской суеты.

"Сердце износилось, реализовать свой творческий потенциал в Москве он не мог, он в Варне планировал читать русскую классику в местных школах и делать записи на радио. Не успел", — рассказала Бережная в интервью каналу "360".

Детей в браке Писаренко и Бережной не родилось. С актёром жил сын Ларисы от прошлого брака Антон, с которым Дмитрий хорошо ладил.

В момент смерти Антон находился в Санкт-Петербурге. Когда отчим перестал отвечать на звонки, молодой человек понял, что случилась беда.

По словам вдовы, у Писаренко были проблемы с сердцем.

Актёр сыграл в 26 фильмах, среди которых: "Ревизор", "Царь Иван Грозный", "Умирает душа", "Золото", "Михайло Ломоносов" и "Цена возврата".