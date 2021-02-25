Стало известно, о чём сожалела Градова перед смертью

Артистку, сыгравшую радистку Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны", похоронили 24 февраля на Троекуровском кладбище.

Смерть Екатерины Градовой стала для её близких полной неожиданностью. У актрисы были хронические заболевания, однако инсульт поразил 74-летнюю женщину внезапно.

Супруга артиста Андрея Миронова признавалась, что работа в театре и кино доставляла ей особенное страдание. После того, как на сцену поставили гроб с телом Миронова, Градова через силу заставляла себя подниматься на сцену.

"Меня спрашивают, что бы вы хотели изменить в своей жизни? А я отвечаю: категорически не соприкоснуться с театром и кино. После того как я пришла к Богу, мне еще долго пришлось убирать из себя то, что внесла актерская профессия", — рассказывала актриса в одном из интервью.

Настоящую ценность для заслуженной артистки РСФСР были дети и внуки.

"Я бы хотела, чтобы у моих детей и внуков была вечная жизнь. У меня сейчас много диагнозов, которые доставляют мне боль. Но, когда я вижу дочь и внуков, эта боль проходит. Самое главное — жить с Богом. Он наш создатель, он решает, кому и когда уходить. Человек — такое великое, сложное существо, что он явно не создан для того, чтобы гнить в земле через 70 лет", — цитирует Градову журнал "СтарХит".