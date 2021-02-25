Филипп Киркоров из-за пандемии перенёс свои концерты на год вперёд

Король российской эстрады не пожелал выступать в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Филипп Киркоров ранее запланировал на весну 2021 года концерты в Государственном Кремлевском дворце, однако в его планы были внесены существенные корректировки.

Исполнитель решил перенести все свои выступления на год вперёд.

Как сообщает агентство InterMedia, шоу-программы должны были состояться в конце апреля, однако были отсрочены более чем на год. Позже маститый певец собирался появиться на главной сцене страны 3, 4 и 5 марта 2021 года. В итоге было решено дать концерты 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

Произошло это из-за ограничительных мер из-за COVID-19, которые ещё полностью не сняты. Филипп Бедросович представит программу "Я+R #Цвет настроения".