Машуля не в духе: Лера Кудрявцева опубликовала видео с дочкой

Телеведущая серьёзно занимается образованием своей крохотной принцессы.

В своём Instagram Лера Кудрявцева опубликовала получасовое видео, на котором с ребёнком занимается профессиональный педагог.

Оператором выступила сама Лера.

На кадрах женщина-педагог проводит занятия с девочкой. Учитель старается эмоционально вовлечь ребёнка в развивающие игры, однако создаётся впечатление, что Маша уже переросла подобные занятия.

Девочка немного скучает, так как с лёгкостью справляется со всеми заданиями своего наставника.

Комната, где занимается девочка, уставлена огромным количеством развивающих игр. Маша учится различать цвета, узнавать животных и постигает прочие премудрости для дошкольников.

"Машуля не в духе, настоящая женщина растёт", — прокомментировали занятия подписчики Кудрявцевой.

Педагогу всё же скоро удаётся увлечь девочку, которая с интересом включается в обучающие игры.