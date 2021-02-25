Телеведущая серьёзно занимается образованием своей крохотной принцессы.
В своём Instagram Лера Кудрявцева опубликовала получасовое видео, на котором с ребёнком занимается профессиональный педагог.
Оператором выступила сама Лера.
На кадрах женщина-педагог проводит занятия с девочкой. Учитель старается эмоционально вовлечь ребёнка в развивающие игры, однако создаётся впечатление, что Маша уже переросла подобные занятия.
Девочка немного скучает, так как с лёгкостью справляется со всеми заданиями своего наставника.
Комната, где занимается девочка, уставлена огромным количеством развивающих игр. Маша учится различать цвета, узнавать животных и постигает прочие премудрости для дошкольников.
"Машуля не в духе, настоящая женщина растёт", — прокомментировали занятия подписчики Кудрявцевой.
Педагогу всё же скоро удаётся увлечь девочку, которая с интересом включается в обучающие игры.
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