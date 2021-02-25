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Машуля не в духе: Лера Кудрявцева опубликовала видео с дочкой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая серьёзно занимается образованием своей крохотной принцессы.

Машуля не в духе: Лера Кудрявцева опубликовала видео с дочкой

В своём Instagram Лера Кудрявцева опубликовала получасовое видео, на котором с ребёнком занимается профессиональный педагог.

Оператором выступила сама Лера.

На кадрах женщина-педагог проводит занятия с девочкой. Учитель старается эмоционально вовлечь ребёнка в развивающие игры, однако создаётся впечатление, что Маша уже переросла подобные занятия.

Девочка немного скучает, так как с лёгкостью справляется со всеми заданиями своего наставника.

Комната, где занимается девочка, уставлена огромным количеством развивающих игр. Маша учится различать цвета, узнавать животных и постигает прочие премудрости для дошкольников.

"Машуля не в духе, настоящая женщина растёт", — прокомментировали занятия подписчики Кудрявцевой.

Педагогу всё же скоро удаётся увлечь девочку, которая с интересом включается в обучающие игры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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