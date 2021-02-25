Всемирно известный актёр пожаловался на переводчицу, которая лишь смеялась вместо того, чтобы переводить.
Гарик Мартиросян опубликовал в своём Instagram фрагмент интервью с Антонием Бандерасом.
На видео знаменитый артист рассказывает о том, как прошли его съёмки в одной из российских телевизионных программ.
Бандерас объяснил, что его посадили за стол с четырьмя парнями, которые говорили по-русски.
"Странная и непонятная ситуация. Со мной такое впервые. Предполагалось, что будет очень смешно, но я вообще не понимал о чём они говорят и отвечал непонятно что. Женщина, которая должна была переводить вопросы на английский, говорила: постойте, постойте и смеялась над тем, что они говорят. Из пятнадцати вопросов я ответил только на два", — посетовал испанский актёр.
Мартиросян задал лукавый вопрос под видео.
"Интересно, кто эти четверо парней, о которых рассказывает Антонио?" — поинтересовался комик.
Подписчики без труда отгадали его загадку.
"Всё-таки "Прожекторперисхилтон" была бомбическая передача!!! А четыре мужика — так вообще огонь!" — написали фолловеры.
"Мартиросян, Ургант, Цекало и Светлаков?" — уточнили любители отвечать на каверзные вопросы.
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