Бандерас поделился впечатлениями от участия в шоу на российском ТВ

Всемирно известный актёр пожаловался на переводчицу, которая лишь смеялась вместо того, чтобы переводить.

Гарик Мартиросян опубликовал в своём Instagram фрагмент интервью с Антонием Бандерасом.

На видео знаменитый артист рассказывает о том, как прошли его съёмки в одной из российских телевизионных программ.

Бандерас объяснил, что его посадили за стол с четырьмя парнями, которые говорили по-русски.

"Странная и непонятная ситуация. Со мной такое впервые. Предполагалось, что будет очень смешно, но я вообще не понимал о чём они говорят и отвечал непонятно что. Женщина, которая должна была переводить вопросы на английский, говорила: постойте, постойте и смеялась над тем, что они говорят. Из пятнадцати вопросов я ответил только на два", — посетовал испанский актёр.

Мартиросян задал лукавый вопрос под видео.

"Интересно, кто эти четверо парней, о которых рассказывает Антонио?" — поинтересовался комик.

Подписчики без труда отгадали его загадку.

"Всё-таки "Прожекторперисхилтон" была бомбическая передача!!! А четыре мужика — так вообще огонь!" — написали фолловеры. "Мартиросян, Ургант, Цекало и Светлаков?" — уточнили любители отвечать на каверзные вопросы.