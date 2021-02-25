Гарик Харламов объяснил, зачем надо целовать телевизор

Комик опубликовал архивные кадры из телелечебницы.

В своём Instagram Гарик Харламов поделился удивительным лайфхаком. На кадрах, претендующим на научность, людям дают советы по излечению грудной жабы, зубной боли, ревматизма, катаракты.

"Это настолько прекрасно, что не могу не выложить. Забытые методы лечения! А вы говорите: телевизор не смотрите, да его целовать надо!" — написал юморист в своём микроблоге.

На видео серьёзные люди прикладываются к ТВ-экранам, надеясь на волшебную силу электромагнитного излучения.

"Электронные излучения активизируют деятельность как подкорки, так и корки головного мозга. Вы можете убедиться в этом сами. В момент, когда не решается трудная задача, предстоит экзамен или деловая встреча, поместите в центр кинескопа углубление макушки. Здесь, как известно, черепная кость особенно тонка", — дают советы телевизионные эксперты.

Некто доктор Прозоров рекомендует проделать подобные манипуляции, обещая резкое повышение мозгового тонуса, которое в эпоху Средневековья называли просветлением.

"Мясников и Малышева, начало", — прокомментировали видео фолловеры.