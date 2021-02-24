Вдовец Легкоступовой отрицает, что "оккупировал" квартиру покойной жены

Юрий Фирсов уверен, что у него есть полное право занимать квадратные метры, принадлежащие его умершей жене.

Супруг Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов прокомментировал обвинения адвоката семьи певицы Сергея Жорина.

Тот ранее объяснил, что Фирсов сменил замки в квартире исполнительницы и не допускает в жильё других наследников Легкоступовой — дочь, сына и мать певицы.

Яхтсмен уверил, что не захватывал квадратные метры, а в квартире занял лишь часть жилплощади.

"У меня никаких баррикад! Я официально вступил в наследство 15 февраля 2021 года и живу на одной четвертой части, которая мне принадлежит по закону. Живу на диванчике, комнату Матвея не открываю. Что значит забаррикадировался?" — высказал своё возмущение Фирсов в интервью "Вечерней Москве".

Вдовец объяснил, что оплатил все долги по ЖКХ. Сумма, по его словам, составила 105 тысяч рублей.