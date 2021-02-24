Звезда сериала "СашаТаня" показала, как умеет держать автомат

Валентина Рубцова поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества.

Актриса опубликовала в Instagram архивную фотографию.

На снимке Валентина Рубцова запечатлена юной хрупкой девушкой со стрижкой под мальчика.

В руках у звезды "Универа" — автомат Калашникова. Девушка выразительно и воинственно смотрит в камеру.

"С праздником, защитники и защитницы! Миру — мир!", — подписала снимок Рубцова.

Актриса очаровала поклонников, которые оставили под фото множество восторженных комментариев.

"Такая тут секси!"; "Татьяна, вам срочно нужна роль в фильме про войну!"; "Взгляд опасный!" — написали фолловеры под постом артистки.