Валентина Рубцова поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества.
Актриса опубликовала в Instagram архивную фотографию.
На снимке Валентина Рубцова запечатлена юной хрупкой девушкой со стрижкой под мальчика.
В руках у звезды "Универа" — автомат Калашникова. Девушка выразительно и воинственно смотрит в камеру.
"С праздником, защитники и защитницы! Миру — мир!", — подписала снимок Рубцова.
Актриса очаровала поклонников, которые оставили под фото множество восторженных комментариев.
"Такая тут секси!";
"Татьяна, вам срочно нужна роль в фильме про войну!";
"Взгляд опасный!" — написали фолловеры под постом артистки.
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