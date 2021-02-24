Экс-участники "Дома-2" ввязались в драку в кинотеатре

Поход в кино бывших звёзд телестройки Ирины Пинчук и Арая Чобаняна закончился визитом в полицию.

Об инциденте пара написала в своём Instagram.

По словам Ирины Пинчук, всё началось с вежливой просьбы к другим посетителям кинотеатра подвинуться. Звезда реалити-шоу объяснила, что на просьбу компания отреагировала неадекватно и стала хамить её спутнику Араю Чобаняна.

"Ответ от них прозвучал в очень грубой форме — Арай не стал молчать. Слово за слово и они налетели на него с кулаками, начали бить по голове", — написала Пинчук в своём микроблоге.

Всё закончилось потасовкой. Арай как мог защищал Ирину от обидчиков, так как его возлюбленная беременна.

Чобаняну в результате столкновения распылили в лицо перцовый баллончик. Кроме того, хулиганы разбили его телефон.

Экс-участники телестройки решили написать на обидчиков заявление в полицию.