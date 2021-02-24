Внешне безупречный союз распался в 2020 году.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина считались одной из красивейших пар отечественного шоу-бизнеса. Их история любви, начавшаяся в 2014 году, вдохновляла романтиков, свято верящих в любовь.
Дмитрий Исхаков усыновил сына Гагариной от первого брака. В 2017 году у супругов родилась дочь.
"Я восхищаюсь сильными женщинами, вообще сильными людьми. Сам я человек другого склада. Я по знаку зодиака Рыбы, и этим все сказано. Я спокойный, особо не суечусь… На самом деле Поле было бы тяжело с мужчиной, у которого такой же характер, как у неё", — отмечал Дмитрий.
Певица и фотограф до сих пор скрывают от общественности причину разрыва их отношений.
Полина Гагарина предпочитает хранить молчание, тогда как Дмитрий Исхаков периодически позволяет себе размышлять на тему супружества.
"Никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак? Может быть. Жалею ли я о чем-то? — Нет! Благодарен ли я? Конечно, много за что", — так высказался о крахе своего супружеского союза Исхаков.
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