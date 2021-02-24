Каждый новый снимок наследника юмориста вызывает острый интерес публики.
Татьяна Брухунова разместила в Instagram фото, на котором держит в руках своего сына — Вагана Евгеньевича Петросяна.
"Защитника можно родить!" — подписала снимок Татьяна.
Супруга артиста всегда показывает лицо сына в профиль. Напрасно подписчики просят показать лицо ребёнка полностью. На это Татьяна отвечает, что всему своё время.
Несмотря на то, что мальчик на фото всегда повёрнут от камеры, фолловеры в один голос отмечают, что Ваган очень похож на Татьяну. Сходство выдают его милые ямочки на щеках.
Мальчик наряжен в милую футболку с голубыми слониками. На голове ребёнка красуется модная бейсболка.
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