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Молодая супруга Евгения Петросяна показала подросшего сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Каждый новый снимок наследника юмориста вызывает острый интерес публики.

Татьяна Брухунова разместила в Instagram фото, на котором держит в руках своего сына — Вагана Евгеньевича Петросяна.

"Защитника можно родить!" — подписала снимок Татьяна.

Супруга артиста всегда показывает лицо сына в профиль. Напрасно подписчики просят показать лицо ребёнка полностью. На это Татьяна отвечает, что всему своё время.

Несмотря на то, что мальчик на фото всегда повёрнут от камеры, фолловеры в один голос отмечают, что Ваган очень похож на Татьяну. Сходство выдают его милые ямочки на щеках.

Мальчик наряжен в милую футболку с голубыми слониками. На голове ребёнка красуется модная бейсболка. 

 

 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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