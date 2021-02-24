Молодая супруга Евгения Петросяна показала подросшего сына

Каждый новый снимок наследника юмориста вызывает острый интерес публики.

Татьяна Брухунова разместила в Instagram фото, на котором держит в руках своего сына — Вагана Евгеньевича Петросяна.

"Защитника можно родить!" — подписала снимок Татьяна.

Супруга артиста всегда показывает лицо сына в профиль. Напрасно подписчики просят показать лицо ребёнка полностью. На это Татьяна отвечает, что всему своё время.

Несмотря на то, что мальчик на фото всегда повёрнут от камеры, фолловеры в один голос отмечают, что Ваган очень похож на Татьяну. Сходство выдают его милые ямочки на щеках.

Мальчик наряжен в милую футболку с голубыми слониками. На голове ребёнка красуется модная бейсболка.