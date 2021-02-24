Мирослава Карпович показала фото отца, похожего на Прилучного

Звезда сериала "Папины дочки" разместила в Instagram чёрно-белый снимок отца, желая поздравить его с Днём защитника Отечества.

Ранее также поступила экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце.

На снимке папа Мирославы Карпович запечатлён во время службы в армии с другом.

Подписчики актрисы обратили внимание на то, что отец Карпович поразительно схож с её возлюбленным — актёром Павлом Прилучным

Интернет-пользователи решили, что Мирослава остановила выбор на звезде сериала "Мажор", потому что тот напоминает ей отца.

Пара тщательно скрывает от общественности свои отношения, однако публика уже не раз обвиняла Карпович в том, что она разрушила брак Прилучного и Муцениеце.

Сама актриса, которую называют разлучницей, никак не реагирует на обвинения.