Звезда сериала "Папины дочки" разместила в Instagram чёрно-белый снимок отца, желая поздравить его с Днём защитника Отечества.
Ранее также поступила экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце.
На снимке папа Мирославы Карпович запечатлён во время службы в армии с другом.
Подписчики актрисы обратили внимание на то, что отец Карпович поразительно схож с её возлюбленным — актёром Павлом Прилучным
Интернет-пользователи решили, что Мирослава остановила выбор на звезде сериала "Мажор", потому что тот напоминает ей отца.
Пара тщательно скрывает от общественности свои отношения, однако публика уже не раз обвиняла Карпович в том, что она разрушила брак Прилучного и Муцениеце.
Сама актриса, которую называют разлучницей, никак не реагирует на обвинения.
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