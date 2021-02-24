Анастасия Макеева отреагировала на травлю в социальных сетях

Интернет-пользователи осудили актрису за то, что она якобы увела многодетного отца из семьи.

Актриса Анастасия Макеева, по слухам, готовится стать супругой бизнесмена Романа Мелькова.

Мужчина, однако, женат и воспитывает с супругой четверых детей.

Хейтеры убеждены, что Мельков оставил семью в Словении ради отношений с Макеевой.

Подписчики не одобрили то, что актриса собирается связать свою жизнь с мужчиной, который ради неё разорвал связь с семьёй.

Анастасия Макеева обвинила СМИ в том, что пресса искажает информацию и распространяет о ней ложные слухи. Анастасия объяснила, что не виновата в том, что её яркая внешность провоцирует подобные домыслы.

"Как наивны люди, и главное, как они все, набожные, быстро переобуваются, забыв заповедь "Не суди…", и тут же кидаются красивой женщине выжечь клеймо на лбу", — объяснила свою точку зрения артистка.