Стас Садальский рассказал, каким был Андрей Мягков на самом деле

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в Instagram объёмный пост, посвящённый памяти народного артиста РФ Андрея Мягкова.

Станислав Садальский объяснил, почему Мягков был замкнут и нелюдим. По словам артиста, звезда фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" избегал шумных компаний не потому, что был горд, а потому что был "настоящим ленинградцем — самодостаточным и очень интеллигентным".

"В нём жила главная чеховская черта — никого не тревожить своими бедами, беречь покой других", — написал артист.

Мягков, как выяснилось, увлекался живописью.

"Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел", — рассказал Садальский.

Стас напомнил, что у Мякгова было непростое детство.

"Андрей — блокадный ребенок, три самых страшных года пережил с родителями в Ленинграде. Когда блокаду сняли, и семьи стали эвакуироваться по воде, случилась история, которую Андрей помнил всегда. Он с папой сел в катер, а маме с сестрой не хватило места. Тогда они всей семьёй решили остаться на берегу и дождаться следующего. На их глазах посередине Невы отплывший катер разбомбило прямым попаданием", — написал актёр в своём микроблоге.

Садальский объяснил, что сам Андрей Васильевич считал себя счастливым человеком, так как с ним рядом была его любимая супруга — актриса Анастасия Вознесенская.