Симоньян, Соловьёв, Малахов: названы имена телеведущих-миллионеров

Доходы телезвёзд впечатляют.

Возглавляет рейтинг состоятельных телеведущих основатель "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков.

"Его ежегодный заработок составляет порядка 500 млн рублей", — сообщает ura. news.

По информации ura. news, Маргарита Симоньян, руководитель телеканала RT, ежегодно зарабатывает около 250 млн рублей.

Артем Шейнин, ведущий программы "Время покажет", занимает третью позицию с 100 млн рублей дохода в год.

Андрей Малахов получает 90 млн рублей в год.

Завершает пятёрку лидеров ведущий Владимир Соловьёв с заработком в 52 млн рублей. Очень неплохо, но — в десять раз меньше, чем у Маслякова.



