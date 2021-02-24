Доходы телезвёзд впечатляют.
Возглавляет рейтинг состоятельных телеведущих основатель "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков.
"Его ежегодный заработок составляет порядка 500 млн рублей", — сообщает ura. news.
По информации ura. news, Маргарита Симоньян, руководитель телеканала RT, ежегодно зарабатывает около 250 млн рублей.
Артем Шейнин, ведущий программы "Время покажет", занимает третью позицию с 100 млн рублей дохода в год.
Андрей Малахов получает 90 млн рублей в год.
Завершает пятёрку лидеров ведущий Владимир Соловьёв с заработком в 52 млн рублей. Очень неплохо, но — в десять раз меньше, чем у Маслякова.
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