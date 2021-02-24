Дочь Дмитрия Пескова разместила редкое фото младшего брата

Наследница пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина похвасталась подросшим братишкой.

23-летняя дочь Дмитрия Пескова Лиза поздравила мужскую часть семьи с Днём защитника Отечества.

На фото запечатлён очаровательный мальчик по имени Денни, который с матерью сейчас проживает во Франции.

"Как же я счастлива, что в моей жизни столько защитников! Выкладывать всех не хватило бы карусели, поэтому делюсь с вами свежими фото одного из своих братьев", — написала Лиза Пескова под фото.

Денни родился в браке Дмитрия Сергеевича с его второй супругой Екатериной Солоцинской. Самому старшему сыну Пескова Николаю уже 30 лет.

В данный момент Дмитрий Сергеевич женат на фигуристке Татьяне Навке. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Надежду.