Актёра Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в столичной квартире

Тревогу забили родственники, так как артист долгое время не выходил на связь.

Дмитрия Писаренко, известного зрителям по ролям в таких фильмах, как Царь Иван Грозный", "Дело Сухово-Кобылина", "Доколе буду жив…" нашли в собственной квартире в Москве без признаков жизни.

Следственным органам известно, что у артиста в последнее время наблюдались проблемы со здоровьем.

Предварительные выводы следствия гласят, что следов насильственной смерти на теле актёра не обнаружено. Сообщается, что 61-летний артист страдал панкреатитом.

Интернет-пользователи выражают соболезнования близким и коллегам покойного.

"Дмитрий Валентинович, как же так… Так внезапно покинули нас… Помним, любим, скорбим", — написали поклонники звезды советского кино.