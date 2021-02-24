Тревогу забили родственники, так как артист долгое время не выходил на связь.
Дмитрия Писаренко, известного зрителям по ролям в таких фильмах, как Царь Иван Грозный", "Дело Сухово-Кобылина", "Доколе буду жив…" нашли в собственной квартире в Москве без признаков жизни.
Следственным органам известно, что у артиста в последнее время наблюдались проблемы со здоровьем.
Предварительные выводы следствия гласят, что следов насильственной смерти на теле актёра не обнаружено. Сообщается, что 61-летний артист страдал панкреатитом.
Интернет-пользователи выражают соболезнования близким и коллегам покойного.
"Дмитрий Валентинович, как же так… Так внезапно покинули нас… Помним, любим, скорбим", — написали поклонники звезды советского кино.
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