Манукян с перебинтованной головой рассказал о перенесённой операции

У бывшего возлюбленного Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем.

Давид Манукян был вынужден прибегнуть к хирургической операции.

Недавно Дава стал финалистом шоу "Танцы со звёздами". Манукян вместе со своей партнёршей Дарьей Палей взяли "серебро" на проекте, уступив "золото" Екатерине Осиповой и Сергею Лазареву.

Манукян ранее жаловался на проблемы с рукой, периодически делясь с подписчиками кадрами с больничной койки.

Теперь Дава продемонстрировал в сторис Instagram перебинтованную голову.

"Все прошло хорошо. Люблю. Голоса нет, тошнило, но ничего, прорвёмся с вами", — слабым голосом произнес Дава.

О причинах своей госпитализации Манукян не сообщил.