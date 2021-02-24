У бывшего возлюбленного Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем.
Давид Манукян был вынужден прибегнуть к хирургической операции.
Недавно Дава стал финалистом шоу "Танцы со звёздами". Манукян вместе со своей партнёршей Дарьей Палей взяли "серебро" на проекте, уступив "золото" Екатерине Осиповой и Сергею Лазареву.
Манукян ранее жаловался на проблемы с рукой, периодически делясь с подписчиками кадрами с больничной койки.
Теперь Дава продемонстрировал в сторис Instagram перебинтованную голову.
"Все прошло хорошо. Люблю. Голоса нет, тошнило, но ничего, прорвёмся с вами", — слабым голосом произнес Дава.
О причинах своей госпитализации Манукян не сообщил.
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