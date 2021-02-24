Градова жалела, что не простила Андрею Миронову измену

Подруга актрисы, сыгравшей радистку Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", рассказала о сожалениях звезды советского кино.

Коллега актрисы Наталья Фекленко объяснила, что Екатерина Градова была не в силах справиться с гордостью, поэтому рассталась с Андреем Мироновым, которого уличила в неверности.

В беседе с журналистами "СтарХита" Фекленко рассказала, что "радистка Кэт" всячески избегала темы разрыва с Андреем Мироновым, однако однажды она произнесла многозначительную фразу.

"Единственный раз только вырвалось у неё: "Почему вы меня не удержали от этого шага?". Это когда она прогнала его, узнав об измене", — вспомнила Фекленко.

Екатерина Градова сама говорила о том, что Андрей Миронов просил супругу простить его ошибку и начать всё с начала, но гордость не позволила артистке забыть обиду.

"Я всё прекратила. Долгое время он просил всё вернуть, но причины были слишком значительны, хотя я и любила его. Он просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум", — признавалась Градова в программе "Судьба человека".

Актриса ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74-х лет от острого нарушения кровоснабжения головного мозга.