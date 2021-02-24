Дочь Урганта снялась в откровенной фотосессии с темнокожим бойфрендом

Эрика разместила в Instagram откровенные снимки.

Падчерица Ивана Урганта Эрика снялась в рекламе модного дома Jacquemus.

На фото она утопает в объятиях своего молодого человека по имени Мозес. Темой PR-кампании стала нетрадиционная любовь.

Эрика и её возлюбленный олицетворяли собой пример межрасовых отношений.

Подписчики Эрики оценили художественную эстетику снимков, отметив, что фотосессию можно назвать "Кофе с молоком",

"Вааааау! Какие же вы красивые"; "Что может быть прекрасней молодости и любви", — написали фолловеры под фото.