Эрика разместила в Instagram откровенные снимки.
Падчерица Ивана Урганта Эрика снялась в рекламе модного дома Jacquemus.
На фото она утопает в объятиях своего молодого человека по имени Мозес. Темой PR-кампании стала нетрадиционная любовь.
Эрика и её возлюбленный олицетворяли собой пример межрасовых отношений.
Подписчики Эрики оценили художественную эстетику снимков, отметив, что фотосессию можно назвать "Кофе с молоком",
"Вааааау! Какие же вы красивые";
"Что может быть прекрасней молодости и любви", — написали фолловеры под фото.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.