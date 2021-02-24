Приглашённая красавица исполнила перед шоуменом эротический танец.
Супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала в Instagram видео, на котором обворожительная танцовщица танцует для артиста танец живота.
"Супер! И так прошу каждый день. Каждый день 23 Февраля", — отреагировал певец на сюрприз.
Жена исполнителя посчитала уместным и оригинальным такой подарок. Она была не против того, чтобы муж насладился танцем экзотической красотки.
Сейчас семья певца отдыхает в Объединённых Арабских Эмиратах, поэтому проблем с поиском арабской танцовщицы у Инны не возникли.
"Надо быть очень уверенной в себе женщиной, чтобы сделать такой сюрприз своему мужу. Браво, Стас, что внушил эту уверенность жене", — прокомментировали кадры подписчики.
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