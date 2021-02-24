Супруга Стаса Михайлова подарила мужу арабскую танцовщицу

Приглашённая красавица исполнила перед шоуменом эротический танец.

Супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала в Instagram видео, на котором обворожительная танцовщица танцует для артиста танец живота.

"Супер! И так прошу каждый день. Каждый день 23 Февраля", — отреагировал певец на сюрприз.

Жена исполнителя посчитала уместным и оригинальным такой подарок. Она была не против того, чтобы муж насладился танцем экзотической красотки.

Сейчас семья певца отдыхает в Объединённых Арабских Эмиратах, поэтому проблем с поиском арабской танцовщицы у Инны не возникли.

"Надо быть очень уверенной в себе женщиной, чтобы сделать такой сюрприз своему мужу. Браво, Стас, что внушил эту уверенность жене", — прокомментировали кадры подписчики.