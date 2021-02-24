Под колёсами внедорожника модели погиб человек на Кутузовском проспекте

Виктория Короткова стала участницей автомобильной аварии. Женщина насмерть сбила пешехода, решившего пересечь дорогу с многополосным движением в неположенном месте.

Короткова, ставшая известной после участия в шоу "Холостяк", призналась, что происшествие надолго выбило её из эмоционального равновесия.

"Я захожу в телеграм, а там везде моя фотография, видео с камер наблюдения. Фоном работает телевизор, где передают всё то же самое. Я была раздавлена. Ребята забрали у меня телефон, удалили приложения, чтобы ничего не мозолило глаза. Потому что всё равно рефлекторно заходишь и смотришь. Так я отрезала себя от внешнего мира. Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — рассказала Короткова в беседе с изданием Tatler.