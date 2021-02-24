Алла Пугачёва сделала сыну на 23 февраля оригинальный подарок

Максим Галкин опубликовал снимок с сияющим от радости сыном.

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Гарри, видимо, мечтает быть похожим на звёздного отца. Это восхищение сына решила обыграть в своём подарке Примадонна.

Юморист похвастался, что Алла Борисовна преподнесла Гарри рубашку в чёрно-жёлтую клетку.

"С 23 февраля! Гарри счастлив. Лиза и мама подарили рубашку как у папы", — подписал Галкин фото.

Подобная рубашка давно стала частью имиджа пародиста. Максим Галкин нередко появляется на экранах в стильной яркой рубашке. В данном наряде Максим вёл своё YouTube-шоу "Музыкалити".

Мальчик с удовольствием облачился в рубашку. Максим поддержал сына и сделал памятный снимок. На фото ребёнок сидит на ступеньках лестницы рядом с отцом.

Подписчики обратили внимание на то, что Гарри становится всё больше похож на папу.