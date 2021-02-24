Максим Галкин опубликовал снимок с сияющим от радости сыном.
Сын Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Гарри, видимо, мечтает быть похожим на звёздного отца. Это восхищение сына решила обыграть в своём подарке Примадонна.
Юморист похвастался, что Алла Борисовна преподнесла Гарри рубашку в чёрно-жёлтую клетку.
"С 23 февраля! Гарри счастлив. Лиза и мама подарили рубашку как у папы", — подписал Галкин фото.
Подобная рубашка давно стала частью имиджа пародиста. Максим Галкин нередко появляется на экранах в стильной яркой рубашке. В данном наряде Максим вёл своё YouTube-шоу "Музыкалити".
Мальчик с удовольствием облачился в рубашку. Максим поддержал сына и сделал памятный снимок. На фото ребёнок сидит на ступеньках лестницы рядом с отцом.
Подписчики обратили внимание на то, что Гарри становится всё больше похож на папу.
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