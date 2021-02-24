Бывший супруг певицы решил оказывать образовательные услуги.
Фотограф Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной придумал способ заработка.
Он анонсировал курс по искусству фотографии, стоимость которого варьируется от 12 990 до 149 990 рублей.
Гуру фотографии привлёк внимание аудитории к своему коммерческому проекту снимком экс-супруги.
Полина Гагарина на фото обнажена и прикрывается белым полотенцем.
"Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый. Если вы интересуетесь фотографией, вам будет полезен мой курс по фотографии. 20 лет моего профессионального опыта, которым я делюсь с вами", — написал Исхаков под снимком Гагариной.
Подписчиков удивил выбор снимка.
"Ахаха. Маркетинг — уровень Бог";
"Полина не против, что публикуете её фото?";
"А почему именно Полина, вы же в разводе?!" — прокомментировали снимок фолловеры.
Некоторые подписчики предположили, что фото долго не продержится в качестве иллюстрации к обучающему курсу.
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