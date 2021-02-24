Исхаков решил заработать на фото Гагариной "в полотенце"

Бывший супруг певицы решил оказывать образовательные услуги.

Фотограф Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной придумал способ заработка.

Он анонсировал курс по искусству фотографии, стоимость которого варьируется от 12 990 до 149 990 рублей.

Гуру фотографии привлёк внимание аудитории к своему коммерческому проекту снимком экс-супруги.

Полина Гагарина на фото обнажена и прикрывается белым полотенцем.

"Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый. Если вы интересуетесь фотографией, вам будет полезен мой курс по фотографии. 20 лет моего профессионального опыта, которым я делюсь с вами", — написал Исхаков под снимком Гагариной.

Подписчиков удивил выбор снимка.

"Ахаха. Маркетинг — уровень Бог"; "Полина не против, что публикуете её фото?"; "А почему именно Полина, вы же в разводе?!" — прокомментировали снимок фолловеры.

Некоторые подписчики предположили, что фото долго не продержится в качестве иллюстрации к обучающему курсу.