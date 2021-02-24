Уведут Богомолова: Кети Топурия посоветовала Собчак быть начеку

Певица считает, что у Собчак появилась опасная соперница.

От проницательного взгляда певицы Кети Топурии не ускользнуло то, как Канделаки вела себя, беседуя с Константином Богомоловым.

Солистке "А'Студио" показалось, что Тина неровно дышит к именитому режиссёру.

Сам Константин Богомолов, к которому приковано внимание прессы из-за его смелого манифеста под названием "Похищение Европы 2.0", возвысил в своём Instagram некую журналистку.

Режиссёр отметил, что за одну неделю дал множество интервью, однако выделяет лишь одного главного интервьюера.

"Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз, глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни", — написал Богомолов в своём микроблоге.

Так как имя этой журналистки со сказочным взглядом он не назвал, Ксения Собчак решила уточнить у супруга, про кого это он говорит.

"Ты про Тину Канделаки?" — написала в комментариях Собчак.