Певица считает, что у Собчак появилась опасная соперница.
От проницательного взгляда певицы Кети Топурии не ускользнуло то, как Канделаки вела себя, беседуя с Константином Богомоловым.
Солистке "А'Студио" показалось, что Тина неровно дышит к именитому режиссёру.
Сам Константин Богомолов, к которому приковано внимание прессы из-за его смелого манифеста под названием "Похищение Европы 2.0", возвысил в своём Instagram некую журналистку.
Режиссёр отметил, что за одну неделю дал множество интервью, однако выделяет лишь одного главного интервьюера.
"Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз, глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни", — написал Богомолов в своём микроблоге.
Так как имя этой журналистки со сказочным взглядом он не назвал, Ксения Собчак решила уточнить у супруга, про кого это он говорит.
"Ты про Тину Канделаки?" — написала в комментариях Собчак.
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