Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске

Оперная дива уверена. что соблюдение подобных требований губительно для исполнителей.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко, выступающая на лучших мировых сценах, рассказала, что некоторые театры Европы закрыты, а другие предъявляют к исполнителям невыполнимые требования.

В частности, существуют предписания выступать в медицинских масках.

Подобные правила возмутили певицу.

"Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую", — выразила своё мнение Нетребко в своём микроблоге.

Поклонники обладательницы лирико-драматического сопрано поддержали Анну.

"Пусть сами попробуют спеть хотя бы лёгкую песенку в маске", — написали интернет-пользователи.