Оперная дива уверена. что соблюдение подобных требований губительно для исполнителей.
Звезда мировой оперы Анна Нетребко, выступающая на лучших мировых сценах, рассказала, что некоторые театры Европы закрыты, а другие предъявляют к исполнителям невыполнимые требования.
В частности, существуют предписания выступать в медицинских масках.
Подобные правила возмутили певицу.
"Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую", — выразила своё мнение Нетребко в своём микроблоге.
Поклонники обладательницы лирико-драматического сопрано поддержали Анну.
"Пусть сами попробуют спеть хотя бы лёгкую песенку в маске", — написали интернет-пользователи.
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