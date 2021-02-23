Между наследниками исполнительницы сложились крайне неприязненные отношения.
Звёздный юрист Сергей Жорин рассказал, что Юрий Фирсов вскрыл замки в квартире Валентины Легкоступовой, поставил новые и не желает пускать в жильё других претендентов на наследство певицы.
"Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, её маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить", — рассказал Жорин РЕН ТВ.
Общая стоимость наследства Легкоступовой составляет около 10 млн. рублей.
Дочь певицы Анетта Бриль винит в смерти матери Юрия Фирсова.
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