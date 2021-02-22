Катя Клэп (Екатерина Трофимова) и BadComedian (Евгений Баженов) пока не могут сыграть свадьбу.
По словам блогерши, они хотят провести церемонию в Японии, однако пока страна не впускает туристов из-за пандемии коронавируса.
"Пока все границы закрыты нет смысла планировать саму церемонию. Мы хотим это сделать в Японии", — написала Клэп.
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