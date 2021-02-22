Милонов объяснил, почему Боня не сможет стать депутатом

Ранее Виктория Боня заявила, что в будущем может баллотироваться в Госдуму России от Забайкальского края.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что модель не сможет стать парламентарием. По его мнению, у Бони абсолютно нет представления о том, как формируется государственный бюджет.

"Единственное, такой запросик, такой райдер, который она озвучила, что ей нужно 200 миллионов евро на какие-то программы, это немножечко не то. Здесь нет богатого уважаемого папика, которого она может попросить дать деньги", — пояснил Милонов.