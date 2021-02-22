Президент России Владимир Путин отлично справляется со своей задачей по управлению государством.
С таким заявлением выступил Иван Охлобыстин. По мнению актёра, это продемонстрировала ситуация с присоединением Крыма.
"Потому что это наша земля. Он мужик, изъясняюсь от лица обычного человека", — заявил артист.
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В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.