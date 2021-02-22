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Охлобыстин назвал Путина "мужиком"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Президент России Владимир Путин отлично справляется со своей задачей по управлению государством.

С таким заявлением выступил Иван Охлобыстин. По мнению актёра, это продемонстрировала ситуация с присоединением Крыма.

"Потому что это наша земля. Он мужик, изъясняюсь от лица обычного человека", — заявил артист.

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Автор: Алексей Корнеев
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