Охлобыстин хочет стать депутатом, но ему запрещает церковь

Иван Охлобыстин заявил, что хочет баллотироваться в депутаты Госдумы. Актёр является членом партии "За Правду!".

Однако артист не будет этого делать, поскольку ему запрещает церковь. Охлобыстин выразил надежду, что ему всё-таки разрешат стать депутатом.

"Мне по церковной линии запретили участвовать в выборах. Поэтому не буду баллотироваться", — добавил актёр.