Иван Охлобыстин заявил, что хочет баллотироваться в депутаты Госдумы. Актёр является членом партии "За Правду!".
Однако артист не будет этого делать, поскольку ему запрещает церковь. Охлобыстин выразил надежду, что ему всё-таки разрешат стать депутатом.
"Мне по церковной линии запретили участвовать в выборах. Поэтому не буду баллотироваться", — добавил актёр.
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