Александр Морозов возмутился тем, что Сергей Соседов считает деньги других артистов.
Ранее музыкальный критик назвал несправедливым тот факт, что многие звёзды шоу-бизнеса зарабатывают миллиарды рублей.
"Конечно же, Сережа прав, потому что мы все кривляки и должны вообще кривляться бесплатно. Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги", — отметил юморист.
"Мы знакомы. Но кто в праве вообще считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора", — добавил Морозов.
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