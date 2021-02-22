Александр Морозов возмутился тем, что Сергей Соседов считает деньги других артистов.

Ранее музыкальный критик назвал несправедливым тот факт, что многие звёзды шоу-бизнеса зарабатывают миллиарды рублей.

"Конечно же, Сережа прав, потому что мы все кривляки и должны вообще кривляться бесплатно. Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги", — отметил юморист.

"Мы знакомы. Но кто в праве вообще считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора", — добавил Морозов.